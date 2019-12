Shopping de grande porte no Eusébio terá destaque para gastronomia e deve gerar 2.400 empregos

A cidade de Eusébio, na Região Metropolitana de Fortaleza, vai ganhar um shopping center de grande porte que também deverá atender consumidores das cidades vizinhas de Maracanaú, Horizonte, Pacajus e Aquiraz. Lançado nesta quinta-feira (5), o Terrazo Grand Shopping, localizado no entrocamento da CE-040 com 4º Anel Viário, tem previsão de lançamento para março de 2022 e terá destaque para o setor de gastronomia. Entre empregos diretos e indiretos o empreendimento deve levar à criação de pelo menos 2.400 postos de trabalho.

"O projeto do Terrazo entrega sofisticação, conforto e comidade que só um grande shooping de primeira linha pode oferecer. Terá diversas opções de diversão, lazer e lojas dos mais variados segmentos.Estamos confiantes com a nossa futura operação", explicou Vitor Frota, diretor-presidente do Grupo Simpex e Dasart. O local terá seis salas de cinema,14 megalojas, fast foods e 137 lojas satélites, segundo o projeto. As obras já foram iniciadas.

Das vagas de emprego a serem criadas, devem ser cerca de 800 diretas e entre 1.600 a 1.800 indiretas, conforme os responsáveis pelo shopping.

A área gastronômica será um dos destaques do shopping Divulgação

O empreendimento terá 70 mil metros quadrados, sendo 30 mil m² da área destinados a lojas, serviços e quiosques. O valor a ser investido gira em torno de R$ 190 milhões. Além do centro comercial, o local também deverá contar com uma torre empresarial, e há a negociação para a construção de um hotel para atender clientes de outras regiões, com entre 120 e 130 quartos.

Gastronomia

Com destaque para a gastronomia, além da praça de alimentação, o Terrazo Grand Shopping terá uma outra área aberta e climatizada com quatro restaurantes de renome, que vão poder estender o horário de atendimento para além do horário das lojas.