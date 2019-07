Sexta parcela do IPTU vence nesta sexta-feira (5)

Os contribuintes que fizeram parcelamento do Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) devem ficar atentos, pois o último dia para realizar o pagamento da sexta parcela vence nesta sexta-feira (5). Os boletos devem ser impressos no site da Secretaria Municipal das Finanças (Sefin) e pode ser pago em agências bancárias e casas lotéricas, dentro do vencimento indicado no documento.

Em janeiro, foi enviado às residências o boleto do IPTU contento todos os códigos de barra para o pagamento parcelado. O Documento de Arrecadação Municipal também está disponível para consulta e impressão no site da Sefin. Lá, o contribuinte pode ter acesso aos serviços, informações e formulários relativos ao IPTU 2019.

Na página virtual, é possível agendar dia e hora para o atendimento de questões relacionadas ao IPTU ou a outros serviços. Presencialmente, o contribuinte pode ir a uma das seis Secretarias Regionais, das 9h às 15h; no shopping Del Paseo, das 10h às 17h30; no Grand Shopping Messejana, das 10h às 16h; e nos Vapt-Vupt de Messejana e do Antônio Bezerra, das 8h às 17h.