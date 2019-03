Setor pesqueiro busca ampliar mercado nos Estados Unidos

Principal destino das exportações de pescados do Ceará, os Estados Unidos compraram 2.192 toneladas de peixes e crustáceos oriundos do Estado no último ano, totalizando US$ 34,7 milhões em aquisição, com destaque para lagosta, pargo e tilápia.

Buscando ampliar as operações comerciais e explorar ainda mais o potencial do mercado norte-americano, empresários cearenses participam nessa semana da Seafood Expo North America, feira de processamento de frutos do mar. Ocorrendo anualmente em Boston, a feira recebe 1.340 empresas expositoras de mais de 50 países, envolvendo os setores de peixes, mariscos, equipamentos de processamento e logística.

De acordo com Oziná Costa, diretor do Sindicato das Indústrias de Frio e Pesca do Ceará (Sindfrio), a expectativa durante a feira é formalizar encomendas para garantir entregas até o final do ano. "Os EUA já são um grande parceiro, mas pelo tamanho do mercado e necessidade de consumo, podemos ampliar bastante a nossa participação. Temos investido permanentemente em tecnologia para aprimorar a qualidade e agregar valor aos nossos produtos”, destaca.

Outra negociação que acontece na feira é a renovação de Projetos de Melhoria da Pesca (FIPs), uma ferramenta utilizada para incentivar a pesca com responsabilidade ambiental, de modo a garantir a sustentabilidade da atividade, principalmente na pesca industrial. As empresas participantes contam com apoio no estande da Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil), realizando rodadas de negócio e exibição de produtos.