Setor hoteleiro espera 95% de ocupação na semana do réveillon

Com 75% dos leitos já reservados para a semana do réveillon, o setor hoteleiro de Fortaleza espera chegar a uma ocupação de 95% no período, superando a marca registrada no ano passado (93%). Segundo Ivana Rangel, presidente do Visite Ceará-Fortaleza Convention & Visitors Bureau (FC&VB), na primeira quinzena do ano passado, menos de 75% dos leitos da Capital estavam reservados.

“O nosso réveillon já está consolidado. Até ontem (10), estava com 75% de ocupação, mas as pessoas ainda deixam para comprar (os pacotes) de última hora. Então, certamente chegaremos aos 95% de ocupação”, disse Rangel, que na manhã desta quarta-feira (11) apresentou o balanço de 2019 referente ao segmento de turismo de eventos.

Presente no evento, Eliseu Barros, presidente da Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH-CE), considera o número de 95% uma "grande ocupação". Para janeiro, Barros diz que a perspectiva é de uma ocupação média de 80%. "Estamos otimistas para janeiro, mas as reservas estão chegando muito em cima da hora. Para o Carnaval, já começaram a chegar as reservas e a expectativa é muito boa".

Balanço 2019

Em 2019, o Visite Ceará captou ou apoiou 58 eventos, além de 25 eventos ainda em captação. Segundo dados da entidade, essas ações atraíram 145,3 mil turistas, com um impacto econômico de R$ 346,5 milhões e a criação de 29,81 mil empregos formais e informais. Os eventos geraram R$ 119,82 milhões em arrecadação de impostos, taxas e contribuições para o setor público. Do valor adicionado na economia local, 38,5% foi para o setor de hospedagem, 17,9% para o de alimentação, 17,6% para compras, 13,1% para transporte e 12,9% para diversão e passeio.

“O primeiro semestre é mais o turismo corporativo, com pouquíssimo turismo de lazer. E o segundo semestre já foi bem superior do que o do ano passado, muito em função dos congressos, principalmente em setembro e novembro, quando tivemos grandes eventos em Fortaleza”, diz Rangel. Em setembro, o setor hoteleiro registrou uma ocupação de 75%, com quase 90% durante os dias de evento de negócios.