Setor de serviços no Ceará cresce 1,8% em junho

O volume de serviços prestados no Ceará apresentou crescimento de 1,8% em junho deste ano na comparação com igual período do ano anterior. O dado integra a Pesquisa Mensal de Serviços (PMS), divulgada na manhã desta sexta-feira (9) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

O resultado foi impulsionado pela expansão nos serviços prestados às famílias no Estado, com salto de 13,1%. Os serviços relacionados aos transportes e correio também apresentaram crescimento (+5%). A queda mais expressiva foi observada nos serviços profissionais, administrativos e complementares (-3%).

No ano, entretanto, o volume de serviços prestados caiu 2,3%. Nos últimos 12 meses até junho, a retração chegou a 3,7%.

Com o resultado de junho, a receita nominal do setor cresceu 5,5% em junho ante igual período de 2018.