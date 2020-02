Setor de serviços no Ceará cresce 0,3% em 2019

O volume de serviços prestados no Ceará ao longo de 2019 apresentou variação de 0,3% na comparação com o ano de 2018, de acordo com dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgados hoje (13).

Apenas em dezembro de 2019, houve alta de 2,1% no volume de serviços prestados na comparação com igual período do ano anterior, 2018.

O destaque do ano ficou por conta do avanço nas atividades de transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio, com alta de 4,4% de janeiro a dezembro. Os serviços prestados às famílias, que incluem alojamento e alimentação, cresceram 1,8%.

O principal destaque negativo ficou por conta dos outros serviços (-15,3%). Os serviços de informação e comunicação apresentaram baixa de 2%.

A receita nominal dos serviços prestados no Ceará avançou 2,7% em 2019 na comparação com 2018. O setor de transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio apresentou a maior variação na receita nominal, de 7,2%.

Atividades turísticas

Dentro dos serviços, o volume de atividades turísticas no Ceará cresceu 4,8%. A receita nominal do segmento avançou 7,1% na comparação com 2018.