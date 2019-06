Setor de serviços no Ceará avança 3,3% em abril, mas acumula queda no ano

O volume de serviços prestados no Ceará avançou 3,3% em abril ante 0,8% em março. Apesar da alta, o Estado acumula uma retração de 4,8% no ano, e 5,8% nos últimos 12 meses. Os dados são Pesquisa Mensal de Serviços divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quinta-feira (13).

Das cinco atividades pesquisadas pelo IBGE, três apresentaram variação negativa em abril. O recuo mais expressivo veio do segmento outros serviços (12,9%), seguido de serviços profissionais, administrativos e complementares (9,4%) e serviços de informação e comunicação (1,9%).

O resultado positivo de abril foi influenciado pelas atividades serviços prestados à família que apresentou um avanço de 8,3% e transportes de 2,8%.

Receita Nominal

O Estado apresentou uma alta de 2,9% em abril, ante o crescimento de 0,6% registrado em março. Nos últimos 12 meses, a receita acumula uma variação negativa de 3,1%, e no ano de 2,5%.

Turismo

O volume das atividades turísticas no Ceará cresceu 10,2% no acumulado dos últimos 12 meses e 9,4% em relação ao igual período do ano passado. No entanto, o Estado apresentou uma retração de 4,9% em abril.

A receita nominal do segmento acumulou nos últimos 12 meses a maior alta do país em abril, com avanço de 15,7% e no ano um aumento de 12,1%. Já em abril, o setor apresentou uma retração de 2%, ante uma queda de 2,2% em março.

Nordeste

Dentre os estados do Nordeste, Maranhão liderou o ranking com o melhor resultado de abril, com alta de 4,3%, seguido pelo Ceará (3,3%), Rio Grande do Norte (2,6%), Sergipe (2,1%) e Paraíba (1,4%). Pernambuco foi o único que registrou variação negativa em abril, de 0,2%.