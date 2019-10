Setor de serviços gera mais de 3 mil postos de trabalho no Ceará em setembro

O setor de serviços gerou 3.096 empregos formais no mês de setembro. O número puxou o resultado positivo de 6.323 postos de trabalho criados no Ceará no mês passado. Os dados são do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), do Ministério da Economia, divulgado nesta quinta-feira (17).

Os setores do comércio, com 1.054, e indústria de transformação, 1.046, aparecem logo em seguida no ranking.

No geral, o resultado de setembro de 2019 foi o segundo melhor para o mês deste 2014, quando foram criadas 10.111 oportunidades. O desempenho do ano passado, no entanto, ficou acima, com 6.355 empregos formais.

Entre os municípios com mais de 30 mil habitantes, analisados pelo Caged, Fortaleza liderou a geração de empregos no Estado, com 2.546 postos de trabalho. Quixeramobim (601) e Juazeiro do Norte (505) aparecem logo na sequência.