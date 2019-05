Setor de infraestrutura é o que mais precisa de investimentos, segundo empresários

O setor de infraestrutura é o que mais precisa de investimentos do Governo. É o que aponta informações do Ibope Inteligência, que divulgou dados de 2019 em parceria com o Grupo de Líderes Empresariais do Ceará (LIDE). De acordo com a pesquisa, 50% dos empresários do Ceará acreditam que setor precisa de melhoras.

Em 2018, setor de infraestrutura estava abaixo dos temas preocupantes para empresários, com 22%, ocupando a segunda posição abaixo do ranking. O primeiro lugar estava na área da segurança pública, com 40%.

Neste ano, a situação se reverteu. Apenas 29% dos empresários consideram que a segurança precisa melhorar, seguindo respectivamente com investimentos em educação, com 21%.

Preocupações

Em relação ao tema que gera mais inquietação entre empresários no contexto econômico, 50% dos entrevistados afirmaram que cenário político atual é preocupante. Além disso, 45% avaliam que a situação fiscal do Brasil é outro aspecto importante para categoria. Contudo, o levantamento também revela 54% se mantém otimista no futuro do País.