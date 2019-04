Sete em cada dez cearenses rejeitam reforma da Previdência

A proposta de reforma da Previdência enviada por Jair Bolsonaro (PSL) ao Congresso em fevereiro deste ano desagrada a maioria dos cearenses. De acordo com pesquisa realizada pelo Instituto Opinus em março deste ano, sete em cada dez eleitores no Estado (72%) rejeitam as mudanças na aposentadoria.

Outros 23% são a favor do texto, enquanto 5% não souberam responder ou não opinaram. No recorte por macrorregiões, Sertão Central, Canindé e Maciço representam a maior rejeição (83% contra, 14% a favor e 3% de abstenção). A maior aprovação foi observada na Capital cearense: 29% se revelaram a favor e 65% se posicionaram contra. Outros 6% não souberam ou não opinaram.

A desaprovação também é mais expressiva entre as mulheres. Enquanto 70% dos homens reprovam o texto e 27% aprovam, entre o público do sexo feminino, a proporção é 74% para 19%.

dos cearenses com ensino superior consultados na pesquisa são contra a reforma e 19% a favor

Faixa salarial

A recusa às mudanças na aposentadoria se mostra menos expressiva quando são recortados da pesquisa os eleitores com renda mensal acima de cinco salários mínimos. Enquanto 66% reprovam a proposta, 31% são a favor. Nesse estrato salarial, a proporção de cearenses que não responderam ou não souberam opinar foi a menor: 2%.

Levantamento

A pesquisa é composta por três mil entrevistas, de acordo com o instituto, realizadas entre 16 e 25 de março deste ano.