Servidores federais se mobilizam contra capitalização na Previdência

Funcionários do serviço público federal começam a reunir críticas à proposta de reforma da Previdência do governo Jair Bolsonaro. O alvo prioritário é o regime de capitalização.

O ministro Paulo Guedes (Economia) pretende implantar a novidade na aposentadoria dos jovens que ainda ingressarão no mercado de trabalho. A capitalização prevê que a aposentadoria será resultado da poupança feita pelo trabalhador ao longo da vida.

A inspiração é o modelo chileno, que implantou o regime de capitalização nos anos 1980, durante a ditadura do general Augusto Pinochet.

Os servidores federais defendem que a troca do atual regime de repartição - em que jovens contribuem para a aposentadoria dos que se retiram - vai prejudicar o trabalhador, uma vez que entregará ao sabor do mercado financeiro as remunerações dos futuros aposentados.

O diretor de Previdência da Fenafisco (federação dos fiscos estaduais e federal), Celso Malhani, questiona como o governo pagará os atuais aposentados e os que ainda vão se aposentar pelo atual modelo de repartição sem os jovens.

"Em vez de desferir despropérios aos servidores, transformando-os em culpados pela crise fiscal, o governo que explique qual será a fonte de financiamento dos que vão se aposentar nos próximos 30 anos", afirmou Malhani. "De onde vai tirar o dinheiro? Essa é uma conta de trilhões. Quem vai arcar com ela?"

Ele acrescentou que a prova de que o modelo não dá certo é que, no Chile, muitos têm chegado à idade de se aposentar com pensões muito abaixo do salário mínimo local, levando o governo a arcar com um auxílio aos aposentados. Mobilizações tomaram o país nos últimos anos de pessoas insatisfeitas com o regime previdenciário, levando o governo a propor mudanças.

O presidente da Associação Nacional dos Auditores da Receita Federal (Anfip), Floriano Sá Neto, afirma que o governo elegeu como adversário o serviço público, embora o regime próprio de previdência dos servidores (RPPS) já tenha sido reformado em 2003. Ele apresentou cálculos que indicam que o atual deficit da previdência do funcionalismo público federal equivale a 1,1% do PIB e recuará para 0,6% em 2060.

"Mexer neste regime não vai gerar a economia prometida com a (fixação da) idade mínima. O deficit maior está no RGPS (regime de Previdência dos trabalhadores do setor privado). Por que tentar resolver este problema com uma nova reforma em um regime que já foi reformado?", afirmou.

Sindicatos, federações, confederações e centrais que representam servidores e trabalhadores do setor privado organizam o relançamento da frente parlamentar em defesa da Seguridade Social no fim de março.

A frente está ativa desde 2016 e, em 2017, encabeçou a campanha que questionou o deficit da Previdência, alegando que as fontes de financiamento da Seguridade Social são desviadas para outras funções. O governo, no entanto, provou com dados que a informação não procede e o deficit existe e e crescente.

Segundo organizadores da frente, 50 assinaturas de deputados já foram colhidas -são necessárias 172 para a instalação de uma frente parlamentar.

No lançamento, os organizadores pretendem apresentar um filme explicando o que é capitalização e seus possíveis efeitos danosos. A ideia é trazer ainda um convidado chileno para dar testemunho do resultado do regime em seu país.

Nesta quarta-feira (6), representantes das organizações sociais que sustentam a frente se reuniram na Câmara dos Deputados para articular a oposição à reforma da Previdência.

Os servidores querem que o governo concentre esforços no aumento da arrecadação da receita previdenciária, reduzindo desonerações.

Floriano acrescenta que a reforma trabalhista aumentou o problema, pois desincentivou a contratação de trabalhadores formais. Com isso, o deficit previdenciário aumenta ainda mais.

A reforma permitiu a terceirização de atividades-fim pelas empresas e criou o regime de trabalho intermitente (com jornadas interrompidas), mas não desobrigou a formalização e o pagamento de contribuições previdenciárias.

"Os servidores e os trabalhadores da iniciativa privada não se furtam em debater a idade mínima, desde que comece pelo caminho certo, que e o foco na receita previdenciária", disse Malhani.