Serviços prestados no Ceará cresceram 4,1% em outubro

O volume de serviços prestados no Ceará em outubro cresceu 4,1% em relação a igual mês do ano passado. A elevação foi a maior do Nordeste e a a sétima do País, de acordo com a Pesquisa Mensal de Serviços (PMS) divulgada esta quinta-feira (12) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Tocantins foi o estado com o maior crescimento nos serviços, avançando 7,8%. Já o Piauí apresentou o pior resultado no mês, com redução de 7%. A média brasileira foi de alta de 2,7%.

Apesar do bom resultado em outubro, no acumulado do ano, o Ceará registra variação negativa de 0,3%, abaixo da média do Brasil, de 0,8%. Ainda assim, o índice vem reduzindo o ritmo de queda ao longo dos meses, que chegou a alcançar -1,4% até agosto, reduziu para -0,8% até setembro e chegou aos atuais -0,3%.

O acumulado dos serviços prestados nos últimos 12 meses no Estado também está negativo, mas segue a tendência de melhora do comparativo anterior. De outubro do ano passado até outubro de 2019, a queda foi de 1%, enquanto havia sido de 1,5% entre setembro de 2018 e setembro deste ano e de 2,5% entre agosto do ano passado e agosto de 2019.

Segmentos

Em outubro, os serviços de transportes, serviços auxiliares aos transportes e correio foram os que puxaram a alta do mês, tendo avançado 8,9% em relação a outubro do ano passado. Ainda apresentou bom crescimento o grupo de outros serviços, com alta de 8,6%. Apenas os serviços prestados às famílias tiveram leve queda de 0,3% no mês. Serviçso de informação e comunicação e serviços profissionais, administrativos e complementares cresceram 2,2% cada.