Serviço online facilita entrega da carteira de trabalho; saiba como

Quem solicitou a carteira de trabalho já pode acessar uma plataforma para acompanhar a localização. De acordo com dados do Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT), são mais de 10 mil documentos à espera de seus proprietários. A ideia do órgão é facilitar o acesso ao trabalhador, através do site.

O documento identifica o profissional e registra a vida funcional do trabalhador, a Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) tem se acumulado nas Unidades do SINE/IDT. Por meio da plataforma, aqueles que solicitaram seu documento podem entrar no site, digitar o número do seu CPF e encontrar o local onde está a carteira.

“Nossa preocupação é que muitas CTPS estão em nossas Unidades e ainda não foram recebidas pelos seus proprietários e uma nova carteira não pode ser emitida sem que a anterior seja recebida,” analisa o coordenador do Seguro-Desemprego do IDT, Neto Oliveira.

Além disso, a segunda via só pode ser emitida em casos de perda, furto, roubo ou extravio de CTPS e o fato deve ser informado à autoridade competente que emitirá um Boletim de Ocorrência (BO).

Emissão

Para solicitar uma primeira via da carteira, o trabalhador pode buscar qualquer uma das Unidades do SINE/IDT, levando a seguinte documentação original:

• Documento oficial de identificação civil que contenha nome do interessado; data, município e estado de nascimento; filiação; nome e número do documento com órgão emissor e data de emissão; * OBS: não é aceita a carteira habilitação (CNH) para substituir a RG

• Cadastro de Pessoa Física (CPF)

• Comprovante de residência com CEP

• Certidão de Nascimento (se solteiro) ou Certidão de Casamento (se casado) – com averbação, se separado, divorciado ou viúvo