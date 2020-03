Serasa aumenta condições do feirão limpa nome online; confira empresas participantes

Mesmo com mais de 1 milhão de acordos celebrados nas últimas semanas, o Feirão Limpa Nome da Serasa ampliou as condições de pagamento para que os consumidores possam sair da lista de mau pagadores. As vantagens oferecidas são parcelamento em até 48 vezes sem juros, ampliação dos descontos e maior prazo de pagamento a partir do fechamento do acordo no site.

“A partir do agravamento da epidemia de coronavírus no País, buscamos os parceiros do Feirão Limpa Nome para oferecer descontos e, principalmente, condições de pagamento de dívidas nunca antes vista pelos consumidores brasileiros. Acreditamos que esse é o momento de cada um de nós olhar para si e ver como podemos ajudar a população, principalmente a parte mais fragilizada", afirma Giresse Contini, diretor da Serasa.

Em nota, a instituição informa que as propostas são validas para os clientes devedores de Digio, Tricard, BMG, Recovery, Credsystem e Ativos. A Serasa ainda afirma que a decisão visa minimizar os impactos da pandemia de coronavírus que atingiu a economia do País, e o prazo para aderir é até 31 de março exclusivamente pelo site, pois os atendimentos presenciais foram suspensos.

"Também cremos que essa nova onda de descontos e condições especiais vai contribuir para melhorar a economia neste momento, onde a população brasileira vai precisar de mais acesso ao crédito para retomada do consumo. Com as pessoas se preservando em suas casas, vemos um crescimento em negociações online e nossos parceiros passam a oferecer uma oportunidade inédita”, completa o diretor Giresse Contini.

Confira os descontos oferecidos:

Digio – Parcelamento em até 18x para dívidas de cartão e até 36x empréstimo;

Tricard –Parcelamento em até 6x sem juros ou até 24x com juros de 1% a.m

BMG - Parcelamento em até 48x e com 45 dias para o pagamento da primeira parcela

Ativos – Parcelamento em até 48x.

Recovery – Parcelamento em até 98%, além de 15 dias para pagamento à vista e 60 para pagamento a prazo.