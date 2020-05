Semana começa com 804 vagas de emprego no Estado; destaque para vagas na área de saúde

O Sine/IDT começa a terceira semana de maio com uma oferta de 804 vagas de trabalho, distribuídas em todas as regiões do Estado e com destaque para profissões do setor de saúde;

Em Fortaleza, que concentra 377 vagas do total, a maior oferta é para técnico de enfermagem. São 203 postos disponíveis para seleção nesta segunda-feira (18). Já os postos destinados a pessoas com deficiências (PCDs) somam 23 na Capital.

Maracanaú é a segunda cidade com maior número de vagas, com seleção aberta para 174 postos. Por lá, apesar da profissão de técnico de enfermagem continuar forten, com 20 vagas, a maior quantidade é para auxiliar de linha de produção, cujo número soma 80.

No Pecém, a demanda maior é por eletricista (24 postos), seguido por soldador (21) e montador de andaimes (20), motorista de caminhão-guincho (20) e oficial de serviços gerais na manutenção de edificações (20).

Há seleção ainda nas unidades de Aracati (4), Crateús (7), Eusébio (6), Iguatu (2), Juazeiro do Norte (16), Limoeiro do Norte (5), Quixadá (49) e Sobral (4).

O Sine/IDT observa ainda que, atendendo ao decreto estadual nº 33.510, que prevê medidas de segurança em virtude da atual situação de emergência em saúde no Ceará, as Unidades de atendimento permanecerão fechadas.

Para atender aos interessados, o órgão conta com o aplicativo Sine Fácil e os telefones.

Para conferir a lista completa de opoerunidades e os telefones de contato de cada unidade, basta ir ao site do IDT.