Sem voos diretos, viagens entre Fortaleza e Juazeiro do Norte podem durar até 18h na ida

Sem o voo direto entre Fortaleza e Juazeiro do Norte - que tem duração média de 1 hora -, operado atualmente pela Avianca Brasil, os passageiros que saem da Capital com destino ao Cariri levam até 11h30 de ônibus na ida ou na volta e até 18h de avião apenas em um trecho.

De avião:

Para quem optar pelas viagens de avião, sem o voo direto da Avianca, os passageiros precisam realizar uma conexão no Recife (PE) ou em Campinas (SP). A Azul é única opção neste caso, em que os voos têm duração média entre 14h e 18h, dependendo do voo e do tempo de parada na cidade escolhida.

Além disso, com a suspensão dos voos diretos entre as duas cidades cearenses, os preços dos bilhetes aéreos aumentam consideravelmente. É o caso por exemplo das passagens da Azul Linhas Aéreas, cujo valor vai de R$1.181 a R$2.999 (ida e volta e sem o despacho de bagagem), em viagens entre 26 e 29 de abril.

Caso a opção seja a Gol, a pessoa precisa comprar um trecho para Guarulhos (São Paulo) e depois adquirir a ida para Juazeiro do Norte separadamente. Neste caso, ao chegar em São Paulo é preciso desembarcar (com retirada de mala em caso de despacho) e logo em seguida fazer todo o procedimento de embarque, incluindo a passagem pelo raio-X.

De ônibus:

No transporte terrestre, dependendo da categoria do ônibus, os viajantes podem chegar a Juazeiro do Norte em menos tempo. É o caso dos ônibus de categoria leito cuja duração de viagem é de cerca de 10h.

De ônibus, os preços mudam também de acordo com a categoria. No ônibus convencional, o valor do bilhete sai a R$154,87, enquanto que o executivo fica por R$200,50 e o leito (R$313,04), para viagens no período de 26 a 29 de abril.

Devolução

A Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) informou que a partir da próxima semana serão devolvidas amigavelmente 18 aeronaves operadas pela empresa Avianca Brasil. Os acordos com os lessores GECAS (7 aeronaves), PK (1 aeronave), Vermillion (4 aeronaves) e ACG (6 aeronaves) foram intermediados pela Anac de forma a garantir que a retomada dos aviões pelas empresas de leasing ocorra após o feriado de Páscoa, de forma a minimizar o impacto aos passageiros.

"A partir da próxima segunda-feira (22) as aeronaves serão gradualmente retiradas de operação e os voos poderão ser impactados. Desde a primeira retirada a Anac determinou que a empresa adeque sua malha aérea, seu sistema de venda de passagens e dê ampla divulgação dos voos cancelados. Além de oficiar a empresa, a Anac mantém a fiscalização da atuação da Avianca diante dos passageiros e segue acompanhando a execução das ações para a manutenção da segurança das operações. A Agência continua em contato com a Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon) e outros órgãos do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor (SNDC)", informou o órgão.