Sem salário, tripulantes da Avianca entram em greve na sexta-feira

Pilotos, copilotos e comissários da Avianca Brasil anunciaram na noite desta segunda-feira (13) que entrarão em greve na próxima sexta-feira (17) a partir das 6h, nos aeroportos de Congonhas (SP) e Santos Dumont (RJ). A decisão foi tomada após assembleia.

A Avianca Brasil está em recuperação judicial desde fevereiro e tem atrasado o pagamento de salários e benefícios, como vale-alimentação, de seus funcionários. A greve não tem data para acabar e deve durar até as reivindicações serem atendidas.

De acordo com o SNA (Sindicato Nacional dos Aeronautas), os atrasos nos pagamentos e o clima de incerteza sobre a continuidade das operações geram uma situação que pode afetar a segurança do voo.

O grupo reivindica, além da regularização dos salários, o pagamento de diárias, vale-alimentação, férias atrasadas e depósitos de FGTS.

De acordo com o sindicato, os tripulantes devem impedir as decolagens dos voos da Avianca dos aeroportos de Congonhas (SP) e Santos Dumont (RJ).

Voos em trânsito - quando é feito a escala nos aeroportos – também serão barrados. O sindicato liberou inclusive o discurso que os pilotos devem fazer aos passageiros nesses casos.

O SNA também afirma que todos os funcionários da Avianca poderão aderir a greve.

De acordo com o sindicato, a Avianca iniciou processo de demissão de pilotos e comissários nesta segunda (13).

De acordo com as normas da Anac (Agência Nacional de Aviação Civil), o passageiro impactado por cancelamentos tem o direito de optar pelo reembolso integral do valor pago, pela reacomodação em outros voos da própria companhia ou de outra aérea que ofereça a rota. O cliente ainda pode executar o serviço por outra modalidade de transporte.

A Folha revelou que a Avianca não oferece hospedagem a todos os passageiros que tiveram de ser realocados por overbooking e que deixou de pagar o reembolso integral a ao menos um consumidor que teve seu voo cancelado.

Na noite desta segunda, o site da Avianca ainda não listava quais voos seriam cancelados na sexta. Questionada, a companhia optou por não comentar a paralisação.