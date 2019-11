Segunda parcela do 13º salário vai ser paga em 20 de dezembro a servidores públicos

Os servidores públicos do Ceará vão receber a segunda parcela do 13º salário no próximo dia 20 de dezembro. O anúncio foi feito pelo governador Camilo Santana em live no Facebook, nesta terça-feira (26). O pagamento é no valor de R$ 537 milhões, e vai ser depositado nas contas dos cerca de 160 mil servidores ativos, inativos e pensionistas.

Dentro de um mês, vão ser injetados cerca de R$ 2,7 bilhões na economia do Estado, destaca Santana. É a soma dos salários de novembro e dezembro, pagos nos próximos dias 1º de dezembro e 1º de janeiro, respectivamente, com o montante do 13º salário.

Dia 1º de dezembro vai ser pago o salário referente a novembro, em torno de R$ 1,7 bilhão. No dia 20 de dezembro serão creditados R$ 537 milhões do 13º. E, em seguida, o pagamento de dezembro vai ser feito no dia 1º de janeiro, em torno de 1,1 bilhão, informou o governador.

“Significa que as pessoas vão poder comprar mais. Vai movimentar a economia, vai gerar mais emprego. O comércio se movimentar, então isso é importante”, reforçou Camilo Santana.

A primeira parcela do 13º, somando em torno de R$ 500 milhões, foi paga em julho deste ano.

“O Ceará tem mantido rigorosamente o pagamento dos seus servidores estaduais, seu 13º. Portanto, esse é um compromisso que eu não abro mão de garantir, o equilíbrio fiscal do estado”, acrescentou.