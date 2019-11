Segmento de moda e beleza oferecem descontos de até 70% durante a Black Friday

O aguardado dia de promoções chegou, a Black Friday, que ocorre nesta sexta-feira (29). Diversos segmentos do comércio estão com ofertas e, em Fortaleza, o mercado da moda, acessórios e cuidados pessoais também aderiram o período para elevar as vendas. Os consumidores podem encontrar descontos de até 70% em peças de roupas e combos de serviços até R$139.

Estilo Feitiço

A loja cearense Estilo Feitiço promove descontos de até 70% em itens como: camisas sociais, calças, t-shirts, vestidos, blusas e demais peças, a partir desta sexta-feira (29) até o dia 1º de dezembro. A marca possui oito lojas de vendas de varejo e uma de entrega para atacado, todas situadas em Fortaleza.

C&A

Tanto no e-commerce como em lojas físicas, a C&A promove a Liquida Black "C&A", que oferece descontos de até 70% durante a Black Friday. As ofertas podem variar de acordo com a loja.

O abatimento de até 70% são realizados em peças sinalizadas que ficarão disponíveis até esta sexta-feira (29), tanto em lojas físicas como no site ou aplicativo da marca. Por meio do APP, os clientes poderão ter outros descontos, além de frete grátis para todo o País.

Aliança de Ouro

Durante todo o mês de novembro, a loja Aliança de Ouro ofertou descontos de 50% em itens selecionados para os seus clientes. Os produtos em oferta ainda podem ser parcelados em até 10 vezes sem juros. A aliança de Ouro possui 11 lojas em Fortaleza.

Clínica Mulher Cheirosa

A clínica Mulher Cheirosa promove a "Pink Week" que oferece descontos para seus clientes desde a última segunda-feira (25) até sexta-feira (29). A oferta conta com 9 combos de serviços combinados pelo valor de R$139. As opções de serviço vão desde manicure à revitalização de pele.

Confira os combos: