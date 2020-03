Secretários de Fazenda elaboram demanda para o Governo Federal para combater efeitos do coronavírus

O Comitê Nacional dos Secretários da Fazenda dos Estados e DF (Comsefaz) elaboraram uma carta destinada ao Governo Federal, propondo medidas para o combate os efeitos gerados pelo coronavírus nas finanças estaduais.

O documento ressalta a "importância da manutenção das finanças estaduais em equilíbrio e em pleno atendimento às necessidades locais de seus cidadãos para a qual sobre determina o peso orçamentário das obrigações com a dívida pública".





Ao todo, são sete propostas:

1ª Liberação emergencial de mais recursos para as Secretarias Estaduais de Saúde.

2ª Liberação emergencial de recursos livres, para reforço da capacidade financeira dos Estados.

3ª Suspensão dos pagamentos de amortização e juros de dívidas com União e bancos públicos, assim como das operações de crédito com aval da União, por 12 meses, postergando os prazos de amortização das operações de crédito enquadradas por igual período.

4ª Aprovação imediata do Plano Mansueto.

5ª Liberação de limites e condições para contratação de novas operações de crédito, estabelecendo ainda o dimensionamento de 2019 pelo Conselho Monetário Nacional, e permitindo, inclusive, a securitização das operações de créditos para os estados.

6ª Linhas de crédito do BNDES para os estados, com aplicação em custeio da saúde e investimentos em obras.

7ª Rebaixamento da meta de superávit primário do governo federal, para que não haja ameaça de contingenciamento no momento em que o Sistema Único de Saúde mais precisa e precisará de recursos que impactam diretamente nas prestações estaduais do gênero.

O documento, assinado por 26 secretários, considera a "a necessidade de os Estados manterem a regular prestação de serviços públicos" e que "o impacto recessivo na economia local trará queda acentuada na receita dos Estados, com prejuízo ao atendimento da população".

O Comsefaz entende que, diferente de crises anteriores, quando os respectivos chefes do Poder Executivo Federal podiam responder com ações imediatas já que podiam baixar por medida provisória a meta de superávit primário, essa opção não é mais possível hoje.