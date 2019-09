Secretaria de Política Econômica mantém projeção de alta do PIB em 0,81%

A Secretaria de Política Econômica (SPE) do Ministério da Economia manteve a projeção do governo para a alta do Produto Interno Bruto (PIB) neste ano em 0,8% (ou 0,81% no Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas do 3º bimestre).

A estimativa faz parte da grade de parâmetros que a equipe econômica utilizará no Relatório de Avaliação de Receitas e Despesas do 4º bimestre, que será divulgado no próximo dia 20.

O documento da SPE não traz atualização para a projeção de inflação dos próximos anos. A última versão desse relatório, divulgada em julho, trazia uma estimativa para 2020 de alta para o PIB em 2,2% (ou 2,17% no Projeto de Lei Orçamentária Anual).

No último Relatório Focus, elaborado pelo Banco Central a partir das estimativas do mercado, as projeções para a alta do PIB eram de 0,87% em 2019 e 2,07% em 2020.

Inflação

A SPE divulgou também a atualização das projeções do governo para alguns dos principais índices de inflação neste ano. Para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), calculado pelo IBGE, a estimativa passou de 3,8% para 3,6%.

Para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC), também do IBGE, a projeção passou de 4,% para 3,7%. Já para Índice Geral de Preços - Disponibilidade Interna (IGP-DI), calculado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), a estimativa do governo passou de 6,6% para 5,4%.

No último Relatório Focus, elaborado pelo Banco Central a partir das projeções do mercado, a estimativa para a alta do IPCA em 2019 era de 3,54%. O documento do BC não traz projeções para o INPC e o IGP-DI.