Sebrae traz programação voltada para os microempreendedores individuais

Cerca de 77% dos microempreendedores individuais brasileiros nunca participaram de nenhum curso na área financeira e 40% não realizam nenhum registro das suas receitas. Estas são algumas das constatações da última pesquisa do Perfil do MEI, realizada pelo Sebrae. Para tentar mudar esta realidade, a XI Semana do MEI, evento promovido pelo Sistema Sebrae, terá como foco principal a educação financeira e previdenciária dos microempreendedores individuais. Em parceria com a Semana da Estratégia Nacional de Educação Financeira (ENEF), a Semana do MEI será realizada de 20 a 24 de maio com atividades em todo o país. Durante estes dias, o Sebrae irá ofertar oficinas, palestras e orientações técnicas gratuitas, voltadas para ajudar os microempreendedores individuais a melhorarem seus negócios, por meio do aprimoramento da gestão, das finanças, da inovação e aumento da sua competitividade. Aqui no Ceará, todo o corpo técnico da instituição estará mobilizado com atividades na Capital e nas áreas de atuação de seus 12 Escritórios Regionais. Ao todo no estado, serão realizadas aproximadamente 300 atividades em 107 municípios.

Entre as atividades programadas está a realização de um Hackathon, no Sebraelab, em Fortaleza. O evento tem o objetivo de incentivar novos talentos criativos e empreendedores da cultura digital, estimulando o desenvolvimento de soluções digitais para gestão financeira para os pequenos negócios, por meio da criação de aplicações e softwares que serão disponibilizados no Portal do Sebrae Ceará. Os participantes concorrem a uma premiação no valor total de R$ 30 mil, sendo R$ 20 mil para o primeiro lugar, R$ 7 mil para o segundo e R$ 3 mil para o terceiro. O edital de inscrição no Hackaton está disponível no endereço eletrônico: www.ce.sebrae.com.br.

O Sebrae também promoverá, durante a Semana do MEI, uma programação especial para os microempreendedores individuais ligados às atividades que integram a Economia Criativa. A ideia é ajudar estes empreendedores a conseguirem equilibrar a gestão criativa dos seus produtos e serviços com a gestão financeira, item fundamental para ter sucesso no negócio. As atividades para este público serão realizadas nas cidades de Aracati, Fortaleza, Juazeiro do Norte e Sobral.

SERVIÇO

XI Semana do MEI

De 20 a 24 de maio

A programação completa da Semana do MEI pode ser visualizada no Portal do Sebrae no Ceará:

www.ce.sebrae.com.br

Conhecimento que vai até você para seu negócio ir mais longe. Conteúdo exclusivo para MEI. Esse é o Sebrae Pra Você, que disponibiliza online palestras e soluções em Rotas Turísticas, Economia Criativa, Startups, Indústria, Comércio, Agronegócio e muito mais. Participe dessa oportunidade única de crescer.

Quarta, 15/05

17h às 18h | Tudo que o MEI deve saber sobre o Código de Defesa do Consumidor

18h às 19h | Gestão Financeira de A a Z

Quinta, 16/05

17h às 18h | Como utilizar as redes sociais para impulsionar o seu negócio

18h às 19h | Como não errar na formação de preço de produtos e serviços criativos

Além da programação presencial, este ano o Sebrae também está ofertando uma programação prévia que segue até amanhã (16). O evento “Sebrae Pra Você” visa levar conhecimento para os MEIs que interagem no ambiente digital e incentivar o engajamento e participação durante a Semana do MEI. Na oportunidade, o Sebrae estará oferecendo uma série de palestras online gratuitas com orientações para os microempreendedores individuais em diversas áreas.

Faça sua inscrição em

www.sebraepravoce.com.br

Mais informações: 0800 570 0800