Sebrae terá canal para inclusão de pequenos comerciantes em plataforma do Magalu

Pequenos varejistas atendidos pelo Sebrae terão acesso facilitado à plataforma criada pelo Magazine Luiza para que empreendedores vendam seus produtos online. A instituição terá um canal direto para inclusão de seus pequenos comerciantes no ambiente digital.

A parceria será realizada, inicialmente, em Pernambuco e São Paulo, como projeto-piloto. Depois, será expandida para um estado em cada região do País e, por fim, em todo o território nacional. Segundo o Sebrae, não há informação de quando o projeto chegará ao Ceará.

O "Parceiro Magalu" foi lançado no começo das restrições impostas pelo combate do novo coronavírus (Covid-19). A plataforma permite que o pequeno varejista MEI ou pertencente ao Simples Nacional disponibilize seus produtos no site, app e, futuramente, lojas do Magalu.

Até 31 de julho deste ano, a empresa vai cobrar um porcentual de 3,99% por venda, apenas para cobertura dos custos de operação.