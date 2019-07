Sebrae promove oficinas Prototipe para empreendedores

Ajudar os empreendedores a testarem produtos e serviços de forma eficaz e com custos reduzidos. Este é o objetivo das oficinas Prototipe que o Sebrae/CE irá realizar nos dias 29 e 30 de julho. As oficinas fazem parte da programação de capacitações desenvolvidas no Sebraelab, espaço do Sebrae voltado para a inovação e promoção do conhecimento e de conexões orgânicas, espontâneas e colaborativas entre pessoas e empresas.

De acordo com o analista do Sebrae/CE, Glauber Uchoa, durante estes dois dias serão realizadas três oficinas com cerca de 4 horas de duração cada. A iniciativa tem como público-alvo empreendedores e pessoas envolvidas com pequenos negócios que desejam aprender conceitos de empreendedorismo e gestão a partir de técnicas de prototipagem.

Segundo ele, as oficinas Prototipe possuem uma metodologia com uma abordagem leve e prática, que utiliza peças Lego para ajudar a materializar as ideias dos empreendedores. “Protótipos são maneiras eficientes de testar e obter feedbacks para aprimorar ideias rapidamente e com baixo custo. Durante a oficina Prototipe, o participante poderá materializar suas ideias e exercitar de maneira simulada o desenvolvimento de novos produtos, serviços, modelos de negócio, canais de venda e formas de relacionamento com clientes”.

Os workshops serão ministrados pelo consultor mineiro Gustavo Couto, responsável pelo desenvolvimento destes treinamentos. Atualmente, Gustavo é reconhecido como um dos principais consultores de inovação no país, tendo atuado junto a grandes empresas e também no desenvolvimento de várias metodologias implantadas pela Rede Sebraelab.

Os interessados em participar das oficinas precisam realizar sua pré-inscrição pelo telefone 0800.570.0800. Cada uma delas tem limitação de 25 vagas, com taxa de inscrição no valor de R$ 50,00, a serem pagos no ponto de atendimento do Sebrae (Av. Monsenhor Tabosa, 777, Praia de Iracema) ou no local do curso, antes do início de cada workshop.

Oficinas

Workshop 1- Proposta de Valor e Jornada do Cliente

Data: 29 de julho

Horário: 14h às 18h

Objetivo: A oficina apresenta ferramentas para prototipar e mapear a jornada que os clientes vivenciam em seu negócio, os momentos positivos ou negativos do processo de compra e como desenhar experiências inovadoras que destaquem sua empresa

Workshop 2- Canais de Venda e Relacionamento

Data: 30 de julho

Horário: 9h às 12h

Objetivo: Ajudar os empreendedores a identificar as melhores estratégias para criar protótipos de canais de vendas com o objetivo de atrair e conquistar clientes, garantindo uma base permanente de faturamento. Uma tendência de mercado é inovar nas vendas, nos canais e na forma de se relacionar com o cliente

Workshop 3- Execução Estratégica

Data: 30 de julho

Horário: 14h às 18h

Objetivo: Na oficina, o empreendedor irá aprender a prototipar uma visão de futuro para o negócio, definir seus atributos de valor mais importantes, como eles podem diferenciá-lo dos concorrentes e como criar planos que resultem em vantagem competitiva e lucro. A execução da estratégia é uma das principais tarefas do líder

SERVIÇO

Oficinas Prototipe

Data: 29 e 30 de julho

Local: Sebraelab- Av. Monsenhor Tabosa, 777, Praia de Iracema

Vagas: 25 por oficina

Inscrições: R$ 50,00, pagos no ponto de atendimento do Sebrae ou no Sebraelab, antes do início da oficina

OBS.: Os interessados devem fazer sua pré-inscrição pelo telefone: 0800.570.0800