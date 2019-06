Sebrae premia experiências em educação empreendedora do estado

O Sebrae/CE realizou na última quarta-feira (19) a solenidade de premiação dos vencedores da etapa estadual do Prêmio Sebrae de Educação Empreendedora. Foram escolhidas as melhores práticas da educação empreendedora do estado, divididas em quatro categorias: Ensino Fundamental, Médio, Profissional e Superior. O prêmio é uma iniciativa do Sebrae que visa identificar, estimular, reconhecer e divulgar estas boas práticas em todo o território nacional, de modo que o seu relato sirva como referência para outros profissionais de educação ou instituições de ensino no país.

Os vencedores de cada uma das quatro categorias da etapa estadual foram escolhidos por uma comissão de avaliadores e juízes formada por técnicos do Sebrae e consultores ligados à área da educação. A escolha foi feita a partir da análise dos relatos de casos apresentados pelos participantes durante a inscrição no prêmio, de acordo com os critérios previamente definidos pelo Sebrae e Fundação Nacional da Qualidade (FNQ).

Em 1º lugar na categoria Ensino Fundamental ficou o projeto Luz Viva, da Escola de Ensino Fundamental Luis Pacheco do Amaral, do município de Cascavel. Na categoria Ensino Médio, o vencedor foi o projeto Robótica Sustentável- A Robofest, da Escola de Ensino Fundamental e Médio Dom Hélder Câmara, em Fortaleza.

Já na categoria Ensino Profissional, o 1º lugar ficou com o projeto Integrando Saberes no Semiárido, do Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia de Boa Viagem. O projeto Startup IFCE do Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia de Maracanaú foi o vencedor na categoria Ensino Superior.

Estes vencedores representarão o Ceará na etapa regional do certame, com a possibilidade de classificação para a etapa nacional da premiação. Nesta primeira edição do Prêmio Educação Empreendedora do Sebrae foram computadas um total de 1.069 inscrições de todo o país, superando a expectativa inicial de 500 inscritos.

PNEE

O Programa Nacional de Educação Empreendedora (PNEE) do Sebrae vem sendo implementado desde 2013. Nesses cinco anos, o número de capacitações realizadas pelo Programa soma mais de 4 milhões de potenciais empreendedores, mais de 165 mil professores e cerca de 9 mil instituições parceiras atendidas em todo o país. Somente em 2018, foram quase 959 mil potenciais empreendedores e mais de 45 mil professores atendidos.

No Ceará, desde 2013, o programa do Sebrae já levou o ensino do empreendedorismo para mais de 140 mil estudantes. Somente no ano passado, foram beneficiados mais de 40 mil alunos dos ensinos fundamental, médio e superior de escolas das redes públicas e privadas do estado.

Vencedores



Categoria Fundamental

EEF Luis Pacheco do Amaral

Projeto Luz Viva de Cascavel

Categoria Médio

EEFM Dom Hélder Câmara

Projeto Robótica Sustentável (A Robofest) de Fortaleza



Categoria Profissional

Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia

Projeto Integrando Saberes no Semiárido de Boa Viagem



Categoria Superior

Instituto Federal de Educação, Ciências e Tecnologia

Projeto Startup IFCE de Maracanaú