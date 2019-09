Sebrae leva bordado e renda cearenses para Casacor 2019

Duas das atividades artesanais mais difundidas no país, o bordado e a renda estão presentes na edição 2019 na Casacor, no espaço Sebrae Brasil Original. O espaço, projetado pelos arquitetos Joel Filho e Karine Maia, reúne uma mostra do trabalho de bordadeiras e rendeiras de diversas localidades do estado que participaram do projeto “Vivências – Minhas Origens: Bordados e Rendas” e de artesãs, designers e grupos de bordadeiras de Fortaleza e Horizonte que produzem um artesanato singular. A Casacor 2019, que fica na Rua Visconde de Mauá, 950, Aldeota, estará aberta ao público até 22 de outubro.

De acordo com a analista do Sebrae, Diva Mercedes, a ideia do espaço Brasil Original é levar ao público visitante da Casacor um pouco da beleza e da arte do trabalho de rendeiras e bordadeiras do Ceará. “Estas duas tipologias estão presentes em 95% dos nossos municípios e são importante fonte de renda para centenas de famílias cearenses, além de ofícios que são passados de geração para geração. Por isso, este ano resolvemos fazer um reconhecimento desta manifestação cultural que expressa as tradições de nosso povo como vetor do desenvolvimento do turismo de base local e, concomitantemente, gerador de renda para os artesãos”, afirmou.

Uma destas formas de reconhecimento foi a realização do Projeto Vivências, que tem como objetivo ressignificar as tipologias do bordado e da renda a partir da valorização da cultura local, do sentimento de pertencimento e do reconhecimento do Artesanato como expressão das tradições populares, sendo também gerador de negócios, ocupação e renda para os artesãos.

Segundo Diva, o Projeto Vivências, desde o início, apoiou-se em um tripé de ações integradas: na busca da percepção da realidade em sua essência; na pesquisa interdisciplinar das bases históricas, antropológicas e tecnológicas do produto para o entendimento dos processos culturais; e nas vivências que são os momentos de encontro para a troca de saberes e experiências por meio de palestras, oficinas, debates e outras atividades artístico-culturais, que são planejadas e adequadas às necessidades de cada grupo.

Reunindo bordadeiras e rendeiras de todo o estado, o processo de Construção do Projeto “Vivências – Minhas Origens: Bordados e Rendas” renovou prazeres, requalificou fazeres e valorizou saberes em uma programação que mesclou palestras, dinâmicas, rodas de conversas e oficinas de Artesanato que aprimoraram técnicas, integraram comunidades e resgataram autoestimas. O resultado desta ação, que está exposto na Casacor, é a genuína fusão da criatividade com a essência do nosso povo a partir do trabalho de mãos que tecem, fiam, transformam e impressionam pela delicadeza, força e expressividade dos trabalhos.

SERVIÇO

Espaço Sebrae Brasil Original – Casacor 2019

Data: Até 22 de outubro de 2019

Local: Rua Visconde de Mauá, 950 - Aldeota, Fortaleza

Horários: terça a sábado, das 17h às 22h / domingos e feriados, das 16h às 21h

Mais informações: https://casacor.abril.com.br/mostras/ceara/