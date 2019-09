Sebrae lança edital de apoio a pequenos negócios criativos

O Sebrae/CE realiza na próxima terça-feira (24), a partir das 9 horas, o lançamento do edital de apoio a projetos de inovação de pequenos negócios que atuam no segmento da Economia Criativa. A ideia da instituição é contribuir para a promoção da inovação e do incremento da competitividade de empreendimentos criativos já em atividade no estado do Ceará. O evento será realizado no Sebraelab, na Av. Monsenhor Tabosa, 777, Praia de Iracema.

Pelo edital, serão disponibilizados recursos da ordem de R$ 410 mil, com o intuito de estimular empreendedores culturais/criativos a transformarem suas ideias em bens ou serviços economicamente viáveis e sustentáveis, de maneira a alavancar a Economia Criativa no estado do Ceará, contribuindo para geração de mais empregos e renda.

Podem participar da seleção Microempreendedores

Individuais (MEI), Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (EPP), com projetos inovadores nas áreas do Design (Moda, Interiores e Paisagístico); Audiovisual (Cinema e Vídeo, TV, Rádio, Jornais e Publicidade); Artes Visuais (Pintura, Escultura, Desenho e Fotografia); Patrimônio Natural e Cultural / Expressões culturais (Espetáculos, Museus, Parques Temáticos, Artesanato, Circo, Teatro, Dança e Festas Populares) e Mídias Interativas (Games e Podcast).

SERVIÇO

Lançamento do edital

Sebrae/CE Economia Criativa

Data: 24 de setembro de 2019 (terça-feira)

Horário: 9 horas

Local: Sebraelab, na Av. Monsenhor Tabosa, 777, Praia de Iracema.

Mais informações: pelo telefone 0800.570.0800