Sebrae estimula criação de startups na área de saúde

Com o objetivo de fomentar o surgimento de negócios inovadores, o Sebrae/CE, juntamente com a Sociedade Brasileira de Cardiologia e o ICC Biolabs (aceleradora de startups do Instituto do Câncer do Ceará), irá promover o Desafio de Soluções de Inovação em Saúde. O evento é parte da programação do XVIII Congresso de Insuficiência Cardíaca (DEIC 2019), que será realizado em Fortaleza, no Centro de Eventos do Ceará, entre os dias 8 e 10 de agosto.

De acordo com o analista do Sebrae/CE, Glauber Uchoa, o desafio pretende reunir profissionais da área da saúde, bem como desenvolvedores de soluções tecnológicas, programadores, designers e demais interessados em participar de uma maratona de criação de soluções. As atividades do Desafio serão realizadas em formato de imersão nos dias 6 e 7 de agosto, no espaço do Sebraelab. Os interessados em participar podem fazer sua inscrição por meio do endereço eletrônico: http://www.deic2019.com.br/startup-health

A dinâmica do evento compreenderá momentos de integração, consolidação de grupos, apresentação de ideias, desenvolvimento e aprimoramento, validação e montagem do modelo de negócio. Ao final do processo as equipes apresentarão suas soluções para uma banca julgadora composta por especialistas e investidores em startups de saúde dentro do Congresso. “Nossa ideia é que deste evento possam surgir ideias de negócios inovadoras que possam ajudar a solucionar alguns problemas relacionados ao segmento da saúde”, afirmou Glauber.

Além do Desafio de Soluções de Inovação em Saúde, ainda como parte da programação do DEIC 2019, também será realizada a Mostra de Startups de HealthTech, entre os dias 8 e 10 de agosto. Será um momento no qual as startups, parceiras do Sebrae, poderão estar em contato com profissionais e representantes de empresas que participam do Congresso e com investidores de instituições e fundos de investimento de startups de saúde. Estas startups terão a oportunidade de divulgar seu produto/serviço e realizar negócios durante o Congresso.

Startups

A realização do Desafio de Soluções faz parte da estratégia do Sebrae/CE de estimular o surgimento e o desenvolvimento de empresas inovadoras no estado. Para isso, a instituição realiza, entre outras ações, o programa de pré-aceleração StartupCE, no qual as empresas integrantes são selecionadas a partir de um edital público.

Durante o programa, os participantes têm a oportunidade de transformar ideias inovadoras em negócios sustentáveis e escaláveis, por meio de uma metodologia de capacitação intensiva, na qual os empreendedores vivenciam as diversas fases de desenvolvimento de uma startup, contando com a orientação de mentores e profissionais especializados que irão compartilhar suas experiências em módulos práticos e mentorias.

As atividades do StartupCE, bem como outras iniciativas voltadas para as startups, são realizadas no Sebraelab, espaço do Sebrae/CE voltado para o desenvolvimento de projetos inovadores e de conexão entre empreendedores. Nele, estes empreendedores podem circular, conviver e apropriar-se de novas práticas e processos, em meio a um ambiente de coworking.

SERVIÇO

Desafio de Soluções de Inovação em Saúde do XVIII Congresso de Insuficiência Cardíaca

Data: 6 e 7 de agosto de 2019

Local: Sebraelab- av. Monsenhor Tabosa, 777, Praia de Iracema

Inscrições: http://www.deic2019.com.br/startup-health