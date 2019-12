Sebrae/CE promove entrega do Selo de Qualidade em Serviços

Representantes de 155 empresas dos segmentos de hospedagem, alimentação fora do lar e eventos de todas as regiões do estado recebem na manhã desta quinta-feira (12) o Selo de Qualidade em Serviços. A certificação concedida pelo Sebrae/CE reconhece as empresas que se destacaram pela excelência no atendimento e na prestação de serviços durante o ano de 2019. A solenidade de entrega do Selo será realizada no Hotel La Maison, em um evento para convidados.

Do total de 206 empresas inscritas na edição deste ano do programa, 155 conseguiram obter a pontuação necessária, nos cerca de 200 itens avaliados durante o ciclo do Selo, para obter a certificação do Sebrae. Destas, 109 obtiveram o Selo Ouro, por atingirem uma pontuação de mais de 90% no total dos itens avaliados. Já 23 empresas conquistaram o Selo Prata, por obterem um índice de avaliação entre 86 e 90%. E outras 23 ganharão o Selo Bronze, por terem ficado com uma pontuação entre 80 e 85% no total dos itens.

Para a analista do Sebrae/CE e coordenadora estadual do programa, Juniar Ellyan, a grande participação das empresas no Selo de Qualidade demonstra o compromisso dos empreendedores do segmento do turismo do Ceará em ofertar produtos e serviços cada vez mais qualificados, além da confiança no trabalho do Sebrae. “Há mais de 20 anos, o Selo vem sendo parceiro das empresas cearenses do segmento do turismo. O Selo é um instrumento de reconhecimento do esforço do empresariado cearense em apresentar-se como fornecedor de serviços de excelência de qualidade no mercado turístico”.

Criado em 1996, o Selo tem o objetivo de estimular a implantação de melhorias nos produtos e serviços ofertados nas empresas do ramo de hospedagem, alimentação e eventos, bem como orientar e capacitar empreendedores e colaboradores em gestão e tecnologia. Também tem a finalidade de reconhecer e valorizar as empresas cearenses do segmento turístico que se destacam pela qualidade dos produtos e serviços.

De acordo com Juniar Ellyan, as empresas que participam do programa recebem um retrato permanentemente atualizado dos processos que afetam direta ou indiretamente a qualidade da prestação dos serviços e do atendimento ao cliente, e são orientadas sobre os pontos de melhoria necessários. “Por meio do Selo de Qualidade, o Sebrae também oferece um suporte para que a empresa se mantenha em dia quanto às exigências documentais previstas em leis das diversas instâncias de governo”.

Agraciados

Dos 155 estabelecimentos que conquistaram o Selo este ano, 58 são de Fortaleza, o que representa cerca de 37% do total. Em segundo lugar, ficou a região do Cariri, com 20 empresas agraciadas, seguida da região Norte, com 16 empresas. Este ano, a região da Ibiapaba teve 13 empresas que conquistaram o Selo de Qualidade.

Na área de atuação do Sebrae nos Escritórios Regionais Metropolitano e Sertão Central, tiveram 10 empresas certificadas em cada um. Em seguida, aparece o Litoral Leste, com 9 empresas, e o Regional do Maciço de Baturité, com 6 empresas. Já no Regional Jaguaribe, quatro estabelecimentos irão receber o Selo de Qualidade.

Completando a relação dos agraciados, aparecem os Escritórios Regionais Sertão de Crateús, Centro Sul e Itapipoca, com três empresas agraciadas em cada um dos territórios.

SERVIÇO

Solenidade de entrega do Selo de Qualidade em Serviços

Data: 12 de dezembro de 2019

Horário: 8 horas

Local: La Maison Buffet -

Salão Mar- Av. Engenheiro Luís Vieira, 555, Papicu