Sebrae/CE inaugura Experience

Trazer para o Ceará um novo conceito de educação empresarial com foco no cliente e em suas necessidades, com uma aprendizagem voltada ao desenvolvimento de competências para o atual contexto de negócios. Este é o objetivo da Experience - Escola de Conhecimento Sebrae, que será inaugurada nesta quinta-feira (28), a partir das 18h30, na Avenida Monsenhor Tabosa, 777, Praia de Iracema. A inauguração contará com a palestra “O Mundo Mudou - 4 mudanças de mindset para sobreviver ao futuro”, com a empreendedora, futurista e consultora em comportamento do consumidor e novas tendências de mercado Daniela Klaiman.

A proposta do novo espaço do Sebrae é gerar conexões e aprendizados utilizando métodos educacionais inovadores que gerem experimentação, engajamento e inspiração, além de conteúdos atuais e voltados às mais atualizadas ferramentas de gestão, tendo como público-alvo empresários, gestores e novos empreendedores que desejam se desenvolver, renovar conceitos e inovar em seus negócios.

Para isso, a Experience trará um conceito de escola de negócios, com cursos livres, com formatos flexíveis, workshops e cursos organizados em jornadas ou trilhas de aprendizagem trazendo uma visão prática das diversas competências de gestão. Entre elas, estão as competências pessoais, focadas em atitudes, as chamadas soft skills, e as competências relacionais, que contribuem para o melhor clima de trabalho, potencializam as características da equipe e harmonizam as relações corporativas.

Outra novidade da Escola de Conhecimento Sebrae é o ambiente físico, que conta com salas completamente renovadas, trazendo uma proposta de espaço fluido, adaptável, inspirador, com mobiliário modular que permita a interação e o compartilhamento. Além disso, a Escola contará também com um novo sistema educacional para a gestão do relacionamento e do atendimento ao cliente, com um ambiente onde os participantes dos cursos poderão acessar, pela internet ou mobile, os materiais didáticos, certificados, realizar avaliações e outros serviços.

SERVIÇO

Inauguração da Experience - Escola de Conhecimento Sebrae

Data: 28 de novembro de 2018

Horario: A partir de 18h30

Local: Sebrae-Av. Monsenhor Tabosa, 777, Praia de Iracema

Programação: Palestra com a empreendedora, futurista e consultora em comportamento do consumidor e novas tendências de mercado Daniela Klaiman.