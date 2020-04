Sebrae-CE estima receber até R$ 400 mi para crédito de micro e pequenas empresas

Do total de R$ 12 bilhões em uma linha de crédito preparada pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae) e bancos públicos para ajudar pequenas e médias empresas (PMEs), de R$ 300 milhões a R$ 400 milhões devem ser direcionados estabelecimentos do Ceará, segundo o diretor técnico do Sebrae-CE, Alci Porto.

Os recursos irão fortalecer o Fundo de Aval para as Micro e Pequenas Empresas (Fampe) e conceder às pequenas empresas mais operações de crédito, com taxas mais baixas, maior prazo e período de carência.

“Um dos maiores obstáculos no acesso dos pequenos negócios ao crédito é a exigência de garantias feita pelas instituições financeiras. Nesse sentido, o Fampe funciona como um salvo-conduto, que vai permitir aos pequenos negócios, incluindo até o microempreendedor individual, obterem os recursos para capital de giro”, disse o presidente do Sebrae, Carlos Melles.

O Sebrae vai destinar 50% da sua arrecadação para ampliar o crédito aos pequenos negócios nos próximos três meses. As condições de acesso, prazo de pagamento, taxas de juros e período de carência ainda não foram finalizadas.

O Fampe pode alavancar empréstimos no valor de oito a doze vezes o seu patrimônio. Ele conta ainda com aproximadamente R$ 470 milhões em recursos disponíveis. Uma MP incluirá mais R$ 500 milhões para benefício direito aos pequenos negócios.

Com o fundo, o Sebrae vai acompanhar os donos de pequenos negócios que forem às instituições financeiras tomar empréstimos. Primeiro, os beneficiários deverão participar de palestras sobre capital de giro e ações de mercado, e ao fim, receberão mais orientações sobre a administração do fundo.

"Serão operações de crédito assistidas, com a orientação do Sebrae funcionando como um fator mitigador do risco aos agentes financeiros. Para isso, estamos colocando à disposição dessas micro e pequenas empresas todo o portfólio de produtos e serviços do Sebrae, entre cursos, consultorias, capacitações”, acrescenta Melles.