Se reajuste do funcionalismo for vetado, País volta à trilha do ajuste fiscal, diz Guedes

O ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que se o presidente Jair Bolsonaro vetar o reajuste salarial do funcionalismo público fica garantido que, já em 2021, o Brasil volta para a trilha do ajuste fiscal. "Se o presidente vetar esse aumento, como disse que vai fazer, o déficit fiscal extraordinário por conta das medidas para combate à pandemia fica restrito a este ano", disse Guedes em videoconferência realizada no sábado (9).

Guedes afirmou que é preciso garantir que em 2021, os gastos com Previdência, juros de dívida e despesas com funcionalismo sigam controlados. O ministro observou que os dois primeiros itens já estão controlados por conta da reforma da Previdência e pela mudança de política econômica, respectivamente. E acrescentou que acredita que existe uma consciência hoje no Brasil sobre a necessidade da sustentabilidade fiscal. "Mudamos o regime fiscal. Em vez de freio monetário e 'fiscal' frouxo, passamos para ajuste fiscal, com juros mais baixos e câmbio mais alto", disse. "O que pedimos agora é que o funcionalismo público faça uma contribuição", disse.

Medidas

Na conferência, o ministro aproveitou para relembrar as medidas tomadas pela equipe econômica para apoiar o consumidor e também as empresas durante a atual crise.

Ele avalia que a reação do Brasil foi rápida e acima da média de países avançados. Nesse contexto, Guedes comparou o Brasil aos Estados Unidos. Disse que o governo brasileiro ajudou a preservar mais de 6 milhões de empregos, enquanto os Estados Unidos registrou mais de 20 milhões de desempregados. "Estamos dando soluções de mercado para que grandes empresas possam se reequilibrar", afirmou.

O ministro disse que é verdade que o Produto Interno Bruto (PIB) está em queda forte mas ponderou que o governo está mantendo os "sinais vitais da economia" em pleno funcionamento. "Os sinais são interessantes sobre a preservação de saúde e a perspectiva é de saída em "v". O Brasil está surpreendendo. A hipótese menos provável para o Brasil é a da prolongada recessão", previu.

Impostos

Guedes garantiu que o governo Bolsonaro não vai aumentar carga tributária. "Criar impostos para aumentar carga tributária não será no nosso governo", disse. Ele enfatizou que a ideia de saída da crise econômica através de investimento público e impostos não vai acontecer. "Não será conosco", disse.