SDE oferta 16 cursos gratuitos para empreendedores em Fortaleza

Empreendedores que estejam buscando aprimorar seus negócios podem procurar cursos gratuitos oferecidos pela Prefeitura de Fortaleza em fevereiro. A ação está sendo promovida pela Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico (SDE) como parte do Programa de Empreendedorismo Sustentável. A medida visa apoiar os micro e pequenos empreendedores de Fortaleza para melhorarem seus negócios.

As capacitação ofertadas estão destinas para as áreas de Planejamento Financeiro e Operacional, Precificação, Como Vender nas Redes SociaisExcelência no Atendimento, Comunicação como Instrumento na Gestão do Negócio, Economia Solidária e Gestão Compartilhada, Oportunidade de Negócio, entre outros.

Ao todo, serão 20 vagas por turma. Para quem deseja se inscrever, é necessário ser apresentado RG,CPF e comprovante de residência, os interessados devem procurar às Salas do Empreendedor nas Secretarias Regionais, aos Centros de Referência do Empreendedor (Bom Jardim e Vicente Pinzón), ao Vapt Vupt Messejana ou Antônio Bezerra, ou ao Espaço do Artesanato.



Veja a programação completa:

Oportunidade de Negócio

Data: 11/02 (terça-feira)

Hora: 14h às 16h

Local: Escola Municipal Francisco Edilson Pinheiro (Rua N, 35 - Vila Velha)

Mídias Sociais e Vendas

Data: 11/02 (terça-feira)

Hora: 14h às 16h

Local: Espaço da Cidadania (Avenida Osório de Paiva, SN - Canindezinho)

Como Vender de Forma Criativa

Data: 12/02 (quarta-feira)

Hora: 14h às 16h

Local: Escola Municipal Francisco Edilson Pinheiro (Rua N, 35 - Vila Velha)

Excelência no Atendimento

Data: 13/02 (quinta-feira)

Hora: 14h às 16h

Local: Escola Municipal Francisco Edilson Pinheiro (Rua N, 35 - Vila Velha)

Controle Financeiro - Planilhas de Custos e Despesas

Data: 13/02 (quinta-feira)

Hora: 14h às 16h

Local: Centro de Inclusão Tecnológica e Social - CITS (Rua do Entardecer, 160 - Mucuripe)

Precificação

Data: 14/02 (sexta-feira)

Hora: 14h às 16h

Local: Escola Municipal Francisco Edilson Pinheiro (Rua N, 35 - Vila Velha)

Desenvolvendo Trabalho em Grupo

Data: 18/02 (terça-feira)

Hora: 14h às 16h

Local: Centro de Inclusão Tecnológica e Social - CITS (Rua do Entardecer, 160 - Mucuripe)

Como Buscar Recursos para o seu Negócio

Data: 18/02 (terça-feira)

Hora: 14h às 16h

Local: Espaço da Cidadania (Avenida Osório de Paiva, SN - Canindezinho)

Comunicação como Instrumento na Gestão do Negócio

Data: 18/02 (terça-feira)

Hora: 14h às 16h

Local: IJovem (Rua Prof. Jacinto Botelho, 1600 - Patriolino Ribeiro)

Como Identificar uma Oportunidade de Negócio

Data: 18/02 (terça-feira)

Hora: 14h às 16h

Local: Vapt Vupt Messejana (Avenida Jornalista Tomaz Coelho, 408 - Messejana)

Como Vender nas Redes Sociais

Data: 18/02 (terça-feira)

Hora: 14h às 16h

Local: Centro de Qualificação Profissional (Rua Humberto Lomeu, 1220 - Granja Portugal)

Como Buscar Recursos Para Negócio

Data: 19/02 (quarta-feira)

Hora: 14h às 16h

Local: Secretaria Regional V (Avenida Dr. Silas Munguba, 3770 - Itaperi)

Economia Solidária e Gestão Compartilhada

Data: 19/02 (quarta-feira)

Hora: 14h às 16h

Local: Espaço do Artesanato SDE (Rua Tibúrcio Cavalcante, 1233 - Aldeota)

Gestão de Conflitos no Mundo Corporativo

Data: 20/02 (quinta-feira)

Hora: 14h às 16h

Local: IJovem (Rua Prof. Jacinto Botelho, 1600 - Patriolino Ribeiro)

Como Vender nas Redes Sociais

Data: 20/02 (quinta-feira)

Hora: 14h às 16h

Local: CRAS Quintino Cunha (Rua Ilha do Bote, 367 - Quintino Cunha)

Como Vender nas Redes Sociais

Data: 20/02 (quinta-feira)

Hora: 14h às 16h

Local: Grupo Tamandaré (Rua 05, Praça Tereza Neuma, SN - Jangurussu)

Planejamento Financeiro e Operacional

Data: 20/02 (quinta-feira)

Hora: 14h às 16h

Local: Secretaria Regional V (Avenida Augusto dos Anjos, 2466 - Bonsucesso)

Mais informações: 0800 081 4141

*Programação sujeita à alteração.