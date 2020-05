Saque em espécie da 2ª parcela do auxílio emergencial começa neste sábado (30); confira agências

Quem recebeu a primeira parcela do auxílio emergencial até o dia 30 de abril, cadastrados por meio do site ou aplicativo, poderá sacar a segunda parcela do benefício em espéie a partir de amanhã (30). A Caixa Econômica abrirá 2.213 agências em todo o País, sendo 80 no Ceará, das 8h às 12h para atendimento exclusivo para o benefício.

Neste sábado, porém, só poderão sacar o auxílio os 2,6 milhões de beneficiários nascidos no mês de janeiro. A norma vale também para quem indicou contas de outros bancos para receber a ajuda.

Segundo o calendário, nascidos em fevereiro receberão a partir do dia 1º de junho; em março, no dia 2; em abril, no dia 3; em maio, 4; em junho, 5; em julho, 6; em agosto, 8; em setembro, 9; em outubro, 10; em novembro, 11; e dezembro, 13 de junho.

Para quem indicou contas de outros bancos ou tem poupança na Caixa, os recursos serão transferidos automaticamente da poupança social. Com isso, esses beneficiários poderão procurar as instituições financeiras com quem têm relacionamento, caso queiram sacar.

Todas as pessoas que chegarem nas agências durante o horário de funcionamento, de 8h às 12h, serão atendidas. Elas vão receber senhas e, mesmo com as unidades fechando às 12h, o atendimento continua até o último cliente. Vale lembrar que o indicado é deixar um espaço de dois metros entre as pessoas que estiverem na fila.

Cartão de débito virtual

O beneficiário não precisa sacar o auxílio para transacionar o dinheiro. O aplicativo Caixa Tem possibilita fazer transferências bancárias e pagar contas, como água, luz e telefone, por exemplo.

Além disso, o app disponibiliza gratuitamente o cartão de débito virtual CAIXA para fazer compras pela internet, aplicativos e sites de qualquer um dos estabelecimentos credenciados. O cartão também é aceito em diversas lojas físicas.

Agências no Ceará que abrirão neste sábado (30)