Saldo do FGTS: como consultar quanto você tem e verificar extrato completo

Dois anos após liberar o saque de recursos em contas inativas do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), o Governo Federal deve se utilizar novamente da estratégia para promover a injeção de dinheiro na economia do País. Desta vez, os trabalhadores poderiam sacar dinheiro de contas ativas do fundo. Quem deseja consultar o saldo dispõe de algumas ferramentas, como aplicativo ou pelo próprio site.

Aplicativo

O aplicativo FGTS Trabalhador permite a consulta dos depósitos realizados pelo empregador na conta e localizar pontos de atendimento mais próximos. O app está disponível na Google Play, Apple Store e Windows Store.

Site

O extrato dos últimos seis meses também pode ser consultado pelo site da Caixa. O empregador deve clicar na aba "Benefícios e Programas", no topo da tela, e em seguida na aba "FGTS". Ao abrir a página, o trabalhador deve ir até o tópico "Como cadastrar pelo site" e clicak no link.

SMS e E-mail

O empregado também pode receber informações de depósitos na conta do FGTS por SMS. Ao acessar a conta pelo site, o trabalhador pode aderir ao serviço. Os avisos informam também o saldo atualizado com juros e correções monetárias e, quando houver, a liberação de saque ou ajustes na conta. Com isso, o extrato bimestral de papel deixa de ser entregue no endereço do empregado.

Além de receber por SMS, o trabalhador também pode autorizar no site o envio das informações de depósito na conta por e-mail.

Presencialmente

Também é possível acessar informações sobre a conta presencialmente, com o Cartão Cidadão e a senha em um dos postos de atendimento.

Contas inativas

Em 2017, o então presidente Michel Temer liberou o saque do dinheiro em contas inativas do FGTS para injetar R$ 30 bilhões na economia brasileira. No Ceará, os recursos foram liberados para cerca de 760 mil trabalhadores, totalizando R$ 658 milhões.