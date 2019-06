Saldo da carteira de crédito habitacional cresce 3,3% em 12 meses, diz Caixa

A Caixa anunciou, junto com os dados do primeiro trimestre fiscal, que o saldo de crédito imobiliário cresceu 3,3% sobre o mesmo período do ano anterior, para R$ 447,4 bilhões, dos quais R$ 270 bilhões (10,9% superior) com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) e R$ 177 bilhões (queda de 6,5%) com recursos próprios e Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE).

Em relatório da administração, o banco destaca que detém a liderança desse mercado com 68,8% de participação, ganho de 0,32 ponto porcentual em 12 meses. Na comparação com o quarto trimestre, o aumento foi de 0,6%.

As contratações no período de janeiro a março deste ano no Programa Minha Casa Minha Vida somaram R$ 6,5 bilhões, ou 61 mil unidades, sendo 12,8% na Faixa 1,5 do programa.

A carteira de crédito comercial teve redução de 18% sobre o primeiro trimestre de 2018, para R$ 127,8 bilhões, com pessoa jurídica respondendo por R$ 46,7 bilhões em março de 2019, queda de 28,2%, e pessoa física com R$ 81,1 bilhões, 10,7% menor. Ante o quarto trimestre, os recuos foram respectivamente de 6,9%, 15 6% e 1,0%.

Em infraestrutura, o crédito cresceu 1,3% em doze meses, para R$ 83,7 bilhões, praticamente estável ante o quarto trimestre. Já o crédito rural ficou em R$ 7,3 bilhões, 5,3% maior que no primeiro trimestre de 2018 e 2,8% menor que no quarto trimestre.

O patrimônio líquido da Caixa encerrou março em R$ 85,6 bilhões, 11,1% maior em relação ao mesmo período do ano anterior.