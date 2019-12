Salário mínimo de R$ 1.031 é aprovado pelo Congresso

O Congresso Nacional aprovou nesta terça-feira (17) o projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2020 com salário mínimo reajustado somente pela inflação e despesas com custeio e investimentos no patamar mínimo histórico. Com isso, o valor vai de R$ 998 para R$ 1.031, conforme informações do Portal Uol.

Para a inflação, são esperados 3,53% em 2020, enquanto a Selic (taxa de juros) é de 4,40%, de acordo com o Governo.

Mercado

O texto aprovado informa que a projeção do câmbio médio projetado é de R$ 4 por dólar. Além disso, o PIB (Produto Interno Bruto) deve ter elevação de 2,32%, segundo observado o relator, o deputado federal Domingos Neto (PSD-CE).

Governo

Em agosto deste ano, o ministro da Economia, Paulo Guedes, afirmou que piso salarial poderia subir para R$ 1.039 no próximo ano, mas o valor teve que ser revisado de acordo com a inflação, seguindo o índice de preços de produtos, o INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor); além dos ganhos do trabalhador.

Na época, a pasta informou que uma mais modesta no piso salarial pode provocar um alívio nas contas públicas de aproximadamente R$ 5,2 bilhões no Orçamento de 2020.