Saiba quais as vantagens de declarar o Imposto de Renda mais cedo

De acordo com a Receita Federal a possibilidade de fazer a declaração com calma afasta os erros comuns de quem deixa para o fim do prazo. Além disso, o contribuinte pode saber se caiu na malha fina o quanto antes (24 horas depois da transmissão da declaração). A restituição também é liberada, normalmente, nos primeiros lotes.

> IR 2019: período fazer declaração começa em 7 de março

O contribuinte somente pode optar pelo desconto simplificado ou por "todas as deduções legais", também conhecido como modelo completo até 30 abril. Depois disso não terá como retificar a declaração quanto a essa opção, então antecedência e cautelam ajudam a evitar esse erro insanável após 30 abril.

Por fim, 30 de abril é o prazo final não apenas para entregar mas para efetuar o pagamento em caso de o resultado ser "imposto a pagar". Nesse sentido, quanto antes souber quanto deve de imposto, melhor pois poderá programar-se para quitar o valor no prazo, sem juros.

