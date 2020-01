Saiba como organizar a vida financeira e sair da inadimplência neste começo de ano

Dados apurados e divulgados agora em janeiro pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) mostram que aproximadamente 61 milhões de brasileiros começaram o ano com alguma conta em atraso e o CPF restrito para contratar crédito ou fazer compras parceladas. Apesar do número de inadimplentes ter caído 0,2% em relação ao mês anterior e estar abaixo do mesmo período do ano passado, quando apresentou alta de 4,4%, organizar a vida financeira se anuncia como uma das metas mais importantes que qualquer pessoa deve estabelecer para começar o ano novo com o pé direito.

Dr. Marcos Aragão, diretor executivo da Sicredi Ceará Centro Norte, uma das mais importantes cooperativas de crédito do nordeste, dá algumas orientações para transformar em realidade a organização das finanças. Até para lidar melhor com as tradicionais despesas de começo de ano e que tanto apertam o bolso, tais como IPTU, IPVA e matrícula escolar.

Para ele, o primeiro passo é colocar no papel as despesas atuais e futuras, tentando quitar as dívidas ainda pendentes do ano anterior. "Para começar o ano bem, é fundamental entender as despesas e listar prioridades. Além disso, com um pouco de planejamento, você pode conseguir descontos ao pagar as contas em dia ou renegociar as dívidas", explica.

Aprender com os erros já cometidos também pode ser um ótimo caminho para superar as dificuldades e colocar os compromissos em ordem. "Revisite seu planejamento financeiro do ano anterior e procure entender o que passou do limite. Foram as férias? As festividades de final de ano? Ao localizar as falhas do percurso, fica mais fácil se planejar para evitá-las", disse ainda Aragão que, além do planejamento, coloca como fundamental criar o hábito de acompanhar os gastos.

A Sicredi, instituição financeira cooperativa que Marcos dirige, oferece aplicativo com uma série de informações para o acompanhamento das despesas, do extrato bancário à fatura do cartão de crédito. Também coloca à disposição do cliente cooperado linhas de crédito personalizadas e muita informação, por intermédio de palestras gratuitas sobre finanças e publicações exclusivas, que integram o Programa de Educação Financeira da cooperativa. Este é o real papel de uma instituição cooperativa financeira: promover o bem-estar financeiro e pessoal de seus cooperados, ofertando consultoria, produtos, serviços e relacionamento.

Uma dessas publicações pode ser acessada aqui. Trata-se de um guia com informações para o planejamento financeiro.

