Safra de grãos no Ceará deve chegar a 654 mil toneladas

A produção cearense de grãos deve contabilizar 654.826 toneladas neste ano. O número representa uma leve redução de 0,7% em comparação com a estimativa de junho, quando o índice apontava uma produção de 659.405 toneladas. As projeções fazem parte do Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA), divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quinta-feira (8).

A estimativa de produção do Ceará representa 0,3% da produção nacional. Segundo o IBGE, a área plantada deve ficar em 927.823 milhões de hectares, uma redução de 0,5% na passagem de junho para julho. No mês anterior, a estimativa para a área plantada era de 932.120 milhões de hectares. A participação do Estado em relação ao País é de 1,5%.

Entre os estados do Nordeste, o Rio Grande do Norte liderou o ranking em relação a estimativa de produção em julho, com avanço de 5,9%, seguido da Bahia (3,9%) e Pernambuco (1,2%). Na ponta oposta, Sergipe registrou queda de 9,7%, seguido do Ceará com recuo de 0,7%.