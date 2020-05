Safra de cereais, leguminosas e oleaginosas no Ceará deverá ser 12,9% superior à de 2019

A produção esperada de cereais, leguminosas e oleaginosas no Ceará em 2020 é 12,96% superior à de 2019, de acordo com o Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA). O resultado reflete as expectativas durante o período de 16 de março a 15 de abril. Segundo o levantamento, realizado pelo IBGE, a expectativa se dá mesmo com as chuvas abaixo do normal no período analisado. Os dados foram divulgados na terça-feira (12).

Para o ano, a produção esperada é de 637.787 toneladas, volume 30,94% superior ao esperado em abril (487.087 t), o que significa crescimento de 37,85%, em relação ao primeiro prognóstico efetuado em janeiro (462.673 t) e de 12,96%, em relação à safra de grãos efetivamente obtida em 2019 (564.615 t).

No grupo de Cereais, Leguminosas e Oleaginosas, composto por 14 produtos, 10 produtos apresentaram variação na expectativa de produção, na comparação com o mês anterior, sendo oito variações positivas e duas variações negativas.

Os produtos que variaram positivamente foram: arroz de sequeiro, feijão de arranca, feijão-de-corda 1ª safra, milho (grão) sequeiro, milho (grão) irrigado, milho semente de sequeiro, algodão herbáceo de sequeiro e mamona. Os produtos que variaram negativamente foram: fava e amendoim.

Frutas

Já no grupo de frutas frescas, houve uma redução de 4,80% na expectativa para 2020 em comparação a 2019. Neste grupo, composto de 31 produtos, seis apresentam variação na expectativa de produção em relação ao mês anterior, sendo quatro variações positivas e duas variações negativas. Os produtos que variaram positivamente foram: banana irrigada, mamão de sequeiro, manga de sequeiro e melão de sequeiro. Os produtos que variaram negativamente foram: banana de sequeiro e melancia de sequeiro.

Com isso, a produção esperada ficou em 883.993 toneladas, o que representa uma queda de 0,04% em relação ao mês anterior (884.345 t), mas, crescendo 0,78%, em relação ao primeiro prognóstico realizado em janeiro (877.162 t). Comparando-se à safra de frutas efetivamente obtida em 2019 (928.582 t), houve redução de 4,80%.