Restaurantes voltam a funcionar das 9h às 16h a partir de 22 de junho

Os restaurantes poderão a voltar a funcionar no Ceará a partir do dia 22 de junho, conforme o plano de retomada econômica traçado pelo Governo do Estado e divulgado nesta quinta-feira (28) pelo governador Camilo Santana. Os estabelecimentos, contudo, só poderão estar abertos, a princípio, das 9h às 16h e com até 40% dos funcionários trabalhando. A data corresponde ao início da segunda etapa de recuperação dos setores de indústria, comércio e serviços.

Somente na terceira fase, a partir de 6 de julho, os restaurantes poderão abrir no horário da noite, assim como será permitida a reabertura das barracas de praia. Ainda assim, o funcionamento está limitado à 50% dos funcionários em serviço.

A partir da quarta fase, inicialmente em 20 de julho, será possível recuperar o pleno funcionamento do setor, com capacidade total de trabalhadores da área.

O plano de retomada econômica, entretanto, está sujeito a análise constante dos indicadores de saúde em relação à situação da contaminação pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2) no Ceará. Isso significa que as datas previstas podem sofrer alterações caso o Governo julgue necessário para o controle da pandemia.