Rendimento médio mensal no Ceará foi o quinto menor do País em 2018

Em 2018, o rendimento médio mensal das população carense foi de R$ 1.426, o quinto menor valor do País, ficando à frente apenas dos registrados nos Estados da Bahia (R$ 1.400), Piauí (R$ 1.375), Alagoas (R$ 1.343) e Maranhão (R$ 1.166). os valores consideram todas as fontes de renda, como aposentadorias, programas sociais, além de salários. Os dados são da Pnad Contínua.

No Brasil, o valor, no ano passado, foi de R$ 2.166, sendo o maior rendimento médio mensal registrado no Distrito Federal (R$ 3.908). Embora tenha avançado apenas 1,1% na passagem de 2017 para 2018, abaixo do crescimento observado no País (2,8%), o rendimento mensal no Ceará avançou 5,6% desde 2012, superando o avanço nacional.

Rendimento de trabalho

Considerando apenas o rendimento médio mensal proveniente de trabalho, o valor médio no Estado foi de R$ 1.456 em 2018, ficando 3,0% abaixo do valor registrado em 2017 (R$ 1.501) e 1,9% superior ao de 2012 (R$ 1.429). No Brasil, o rendimento médio mensal de todos os trabalhos foi de R$ 2.234 em 2018, 2,3% acima do valor de 2017 e 4,7% acima do de 2012.

Outros rendimentos

Já o rendimento com aposentadorias no Ceará avançou 4,5% na passagem de 2017 para 2018, ficando em R$ 1.517. No País, o valor cresceu 3,3%, ficando em R$ 1,872 no ano passado.

E se forem considerados outras fontes, como aposentadorias, aluguel, programas sociais, pensão, mesada e doação, o rendimento médio no Estado foi de R$ 1.021 em 2018, alta de 7,1% ante 2017 (R$ 953). No País, o valor foi de R$ 1.479, alta de 3,2%.

De 2012 (R$ 2 072) a 2014 (R$ 2 177), o rendimento médio real de todas as fontes no Brasil teve crescimento de cerca de 5,1%. Em 2015, contudo, a estimativa sofreu queda de 3,1% e passou a ser de R$ 2 110. Em 2016 e 2017, o comportamento foi de relativa estabilidade e no último ano da série (2018) registrou crescimento de 2,8%, com valor de R$ 2 166.