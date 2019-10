Rendimento médio domiciliar no Ceará cresce 2,2% em 2018

O rendimento médio mensal domiciliar per capita no Ceará foi de R$ 848, o que representou um avanço de 2,2% ante o valor de 2017. No País, o valor foi de R$ 1.337, 4,0% superior ao observado em 2017. As Regiões Norte e Nordeste apresentaram os menores valores (R$ 886 e R$ 815), e a Região Sudeste, o maior (R$ 1.639).

Considerando todas as unidades da federação, o Ceará apresentou o sétimo menor rendimento médio mensal, ficando à frente apenas dos estados do Amazonas (R$ 846), Pará (R$ 845), Bahia (R$ 834), Piauí (R$ 806), Alagoas (R$ 708) e Maranhão (R$ 607), segundo dados da Pnad Contínua.

A massa de rendimento médio mensal real domiciliar per capita alcançou R$ 277,7 bilhões em 2018, ao passo que em 2017, esse valor foi de R$ R$ 264,9 bilhões.

A parcela dos 10% com os menores rendimentos da população detinha 0,8% da massa, vis-à-vis 43,1% dos 10% com os maiores rendimentos. Além disso, cabe observar que este último grupo mostrou possuir uma parcela da massa de rendimento superior à dos 80% da população com os menores rendimentos (41,2%).

A Região Sudeste apresentou a maior massa de rendimento do País (R$ 143,7 bilhões), sendo este valor superior à soma das demais massas de rendimento regionais. As Regiões Sul (R$ 47,7 bilhões) e Nordeste (R$ 46,1 bilhões) produziram cerca de um terço, cada, da massa da Região Sudeste.

As Regiões Norte (R$ 15,8 bilhões) e Centro-Oeste (R$ 24,4 bilhões) foram responsáveis pelo equivalente a 11,0% e 17,0%, respectivamente, da Região Sudeste.