Relatório aponta 10 profissões que devem ser extintas ou dar lugar à um robô

A velocidade com que a tecnologia se faz cada vez mais presente no ambiente organizacional pode ser assustadora para quem não está disposto a se adaptar. Segundo relatório do Fórum Econômico Mundial, The Future of Jobs, até 2030 espera-se que a taxa de desemprego deve chegar a 20%, 4 vezes maior do que os atuais 4,9%.

Um estudo do Laboratório de Aprendizado de Máquina em Finanças e Organizações da Universidade de Brasília (UnB), aponta ainda que 30 milhões de vagas com carteira assinada seriam fechadas até 2026 se todas as empresas do país decidirem substituir trabalhadores humanos pela tecnologia já disponível.

Saiba quais são as vagas ameaçadas e o número de trabalhadores: