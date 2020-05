Reinvenção profissional será necessária após pandemia do novo coronavírus

A pandemia do novo coronavírus está afetando diretamente o mercado de trabalho atual que deverá passar por mais mudanças quando o cenário voltar à normalidade. Uma das características analisadas por especialistas do mercado é a reinvenção profissional.

De acordo com a diretora de Operações da consultoria Lee Hecht Harrison (LHH) Nordeste, Mariângela Schoenacker, a pandemia está fazendo as pessoas aprenderem a lidar com demandas de maneira integrada, com a digitalização, com novas habilidades e com o desenvolvimento da resiliência.

"Pós-pandemia, acreditamos que as soft skills (habilidades comportamentais e competências subjetivas) vão continuar importantes. A capacidade de aprender e se adaptar aos novos cenários e lidar com as ferramentas digitais vão ser chaves. Cada vez vamos ter mais processos seletivos digitais ou híbridos, uma tendência que já estava ocorrendo e que vai ser acelerada pós-pandemia. Aprendemos que é possível se comunicar, ser produtivo e tomar decisões virtualmente", avalia.

Schoenacker diz também que a reinvenção está ocorrendo principalmente em mercados muito atingidos pela pandemia. "Quando falamos que o profissional vai ter que se “reinventar” é que tem mercados que estão sendo drasticamente afetados pela pandemia e pela transformação digital, o que vai demandar dos profissionais aprenderem novas habilidades e buscar novas soluções para que sejam competitivos".

Para ela, é importante o profissional ter em mente que não adianta esperar passar a pandemia para agir e se requalificar. "Deve aproveitar este momento, para ampliar seu autoconhecimento, buscar ampliar seu portfólio de habilidades. Muitos cursos estão sendo disponibilizados de maneira gratuita nas redes sociais por várias universidades nacionais e multinacionais renomadas, por isto, é hora de encontrar um cantinho na agenda para desenvolver novas habilidades e se manter atualizado", pontua.

Novas formas de trabalho

A nova legislação trabalhista, a maior digitalização e as mudanças do cenário de negócios têm feito com que novas formas de contratação de trabalho ganhem mais importância. Schoenacker cita algumas, como:

1. Trabalho PJ

2. Trabalho por Projeto

3. Trabalho freelancer por job.

4. Trabalho por plataforma, mesmo para especialistas e executivos

5. Trabalho temporário

"Os profissionais devem buscar quebrar o paradigma que a única forma de trabalho é o contrato CLT. Precisam parar de buscar emprego e estar aberto às novas alternativas de trabalho e desenvolvimento profissional", considera.

Lições

De acordo com a diretora de Operações da LHH Nordeste, as principais lições para empregadores e colaboradores é a colaboração e apoio mútuo para sair da crise.

"Paciência, tolerância e capacidade de escuta empática, inovação vão ser importantes habilidades para a transformação dos negócios. Num cenário de incertezas, a curiosidade e a capacidade de estar presente para buscar juntos soluções rapidamente serão habilidades demandadas. Os empregadores por sua vez, mesmo num mundo de incertezas, vão ter que comunicar com clareza seus desafios e direcionamentos ou mesmo assumir que não sabem e quando souberem vão compartilhar", explica.

Ela também afirma que deve ocorrer necessidade de readequação da estrutura dos negócios. "O desafio é como fazê-la aproveitando, requalificando a mão de obra e negociando novas relações de trabalho, para evitar o aumento do desemprego e redução significativa da produção e consumo".

Profissões do futuro