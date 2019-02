Reforma da Previdência é essencial e imprescindível para País, diz Doria

O governador de São Paulo, João Doria, confirmou nesta segunda-feira (04), que terá uma reunião ainda nesta data com o novo presidente do Senado, David Alcolumbre (DEM-AP), para conversar sobre a proposta de reforma da Previdência que será enviada pelo governo ao Congresso. Segundo ele, é importante que os governadores mobilizem suas bancadas para apoiar o projeto nas duas Casas.

"Vou me encontrar com o novo presidente do Senado e também já o convidei, junto com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), para um almoço em São Paulo. Já conversei por telefone com Alcolumbre e ele me mostrou sua disposição com a votação da Previdência", disse Doria ao deixar o ministério da Justiça, onde participou de reunião com o ministro Sérgio Moro.

Segundo o governador de São Paulo, a aprovação da reforma da Previdência é fundamental e imprescindível para que o Brasil possa voltar a crescer e gerar empregos.