Redução da Selic: veja quais são as melhores opções de investimentos

Com a redução da taxa básica de juros para 5,50% ao ano, na última quarta-feira (18), a expectativa de melhora na economia volta a aparecer no mercado nacional. E a decisão também impacta as opções de investimento em renda fixa, como os títulos da dívida pública. Mas com o enfraquecimento da opções em renda fixa, quais as melhores opções de investimento agora?

Segundo especialistas, é importante ficar atento aos indicadores de rendimento e à tendência de novas reduções ou altas da taxa básica.

Taxa Selic baixa é bom ou ruim?

A Selic em um patamar baixo não é necessariamente ruim, mesmo para as opções de renda fixa. É importante também estar atento também às tendência de alta ou baixa da taxa baixa de juros.

Se a perspectiva é de que a Selic caia novamente, é importante buscar opções de títulos da dívida com as taxas pré-fixadas, que garante o retorno a partir dos juros no momento da compra do título. Se os juros está em 14% e o Copom decidir reduzir a taxa básica, por exemplo, o retorno será relativo ainda aos 14%.

Mas caso, a perspectiva seja de aumento da Selic, é importante buscar opções pós-fixadas, que oferecem retornos com a taxa Selic no momento do resgate do investimento.

LCIs e LCAs

O economista e conselheiro do Conselho Regional de Economia Ceará (Corecon-CE), Anderson Passos Bezerra, apontou que as Letras de Crédito Imobiliário (LCIs) e Letras de Crédito do Agronegócio (LCAs) seriam bons investimentos. Ambas as opções recebem isenção do Imposto de Renda (IR) depois de 2 anos da aplicação.

CDI

Anderson Bezerra também comentou que é importante checar a taxas de retorno dos investimentos ligados ao CDI - taxa referencial de parte dos investimentos de renda fixa (CDB, LCA e LCI).

Se a tendência for de baixa da Selic, é importante buscar investimentos que ofereçam mais de 100% do CDI, para que mesmo que haja quedas, o investidor ainda tenha um certo ganho.

Ações

"E para quem tiver mais aptidão ao risco, há a opção de buscar a renda variável, como o mercado de ações, porque vai que lá você pode ter rendimentos de até mais 20% em um ano. No entanto, o risco também é maior, pois não há garantia de retorno fixo", disse Bezerra.

Segundo o economista, o cenário atual da economia brasileira, na verdade, é uma oportunidade de aprendizado para os investidores do País. "É uma janela de oportunidade para o brasileiro entender as várias opções de investimento. O brasileiro em geral pensava que investimento era só poupança, depois que era só título público, mas nós temos várias opções", defendeu.

Como a Selic é definida?

A taxa básica de juros brasileira é definida em reunião do Copom, que acontece a cada 45 dias, baseada no cumprimento da meta de inflação.

As reduções da Selic acontecem quando as estimativas da inflação nacional estão alinhadas com a meta ou, até mesmo, abaixo dela.

Com a queda da taxa básica, os juros bancários também ficam mais baratos, então pessoas e empresas ficam mais dispostas a adquirir crédito.

Contudo, se a perspectiva é de uma inflação elevada, o Copom aumenta a taxa Selic para encarecer o crédito bancário e reduzir o consumo. Com a queda no consumo, há uma diminuição da produção para controlar a inflação.