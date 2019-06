Rede hoteleira do Cariri alcança lotação máxima para Expocrato

Julho é sinônimo de alta temporada para a rede hoteleira do Cariri e o motivo para isso são as 9 noites de festa promovidas pela Expocrato, festival de música e feira agropecuária, entre os dias 13 e 21 de julho. Meses antes do evento começar, hotéis e pousadas em Crato e Juazeiro do Norte já comemoram lotação de reservas e alta procura que reflete positivamente em toda cadeia econômica das cidades.

“É uma importante injeção de recursos”, avalia Édio Callou, analista e gestor do projeto de Turismo do Escritório Regional do Sebrae. “São duas semanas com 80% a 90% de ocupação, chegando aos 100% nos últimos quatro dias de evento”, pontua. É o início da alta estação para o turismo na região, que do turismo de negócios e de lazer passa para o turismo religioso, com as romarias nos meses seguintes.

Quem também faz avaliação positiva é o secretário de Turismo e Desenvolvimento Econômico Sustentável do Crato, Luis Carlos. “Em pouco menos de duas semanas o Crato recebe de 450 a 500 mil visitantes por conta deste evento e isso fortalece todos os setores, do combustível à restaurantes, hotéis e economia informal. Gera emprego, gera economia e movimentação de todo tipo”, ressalta.

A oferta e demanda para hospedagem no Cariri são crescentes. A região já é considerada o segundo maior destino em oferta de leitos do Ceará, segundo pesquisa da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (Fiec) e dados do Ministério do Turismo. São 10 mil leitos em hotelaria na região, com novos empreendimentos do ramo inaugurando nesta época para coincidir com a Expocrato.