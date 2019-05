Rede de supermercados abre 120 vagas de emprego em Acaraú

Nesta quarta-feira (22), diretores da rede cearense de supermercados Supermercado Pinheiro visitam o município de Acaraú, que será o sétimo no estado a ter uma unidade da franquia. Além de acompanhar as obras da nova loja, os visitantes darão início ao processo seletivo para contratação de 120 novos funcionários de diversas funções, entre elas operadores de caixa, encarregados de seção e serviços gerais.

Interessados nas vagas devem ir ao Centro Vocacional Tecnológico (CVT) no dia 22 das 8h às 16h portando os documentos pessoais e currículo para a realização de um cadastro no Sine. Aqueles que já possuem cadastro não precisam comparecer ao CVT.

“Queremos crescer junto com a cidade, oferecendo uma loja moderna e de mix diferenciado, além do cine Bom Vizinho. Todo este investimento tem a marca do Pinheiro, que preza sempre pelos relacionamentos construídos nas parcerias do dia-a-dia com nossos clientes, fornecedores, colaboradores e agora com a comunidade de Acaraú”, afirma Alexandre Pinheiro, diretor Comercial e de Marketing.

Além de gerar empregos para moradores da região, o Supermercado Pinheiro abrirá duas salas de cinema em Acaraú que exibirão filmes do circuito nacional, para incentivar a valorização da cultura e lazer locais. A rede espera, com a abertura da nova unidade, atender também todas as cidades vizinhas. Além da loja em Acaraú, o Supermercado Pinheiro deve abrir mais três unidades em Fortaleza.